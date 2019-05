Rita Dalla Chiesa spiega i motivi della rottura con Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa parla spesso della sua storia d’amore con Fabrizio Frizzi, il noto conduttore prematuramente scomparso con il quale. dopo la separazione, è rimasta comunque in ottimi rapporti. In un’intervista a Diva e Donna la conduttrice torna sull’argomento e spiega i motivi che li hanno portati alla rottura.

La Dalla Chiesa afferma che il motivo principale fu che Frizzi s’invaghì di un’altra donna; i due avevano deciso di cambiare casa per prenderne una più grande, ma al momento del trasloco Fabrizio abbandonò la casa. “Aveva creduto di invaghirsi di una tizia che ancora oggi è meglio mi stia alla larga“, dichiara la conduttrice. Nel raccontare questo episodio Rita non nasconde la sofferenza di quei momenti e di come questo sia stato un importante segno di cedimento della loro storia e l’esordio della separazione.

Tuttavia, nonostante la fine della loro storia e la sofferenza provata in quei momenti, Rita afferma che quello non è stato un vero e proprio addio ma la trasformazione del loro amore in un’inossidabile amicizia, che è durata fino a quando purtroppo Frizzi è venuto a mancare. Non è la prima volta che la presentatrice parla di questa amicizia, è tornata sull’argomento in molte interviste, di cui l’ultima a “Domenica in”.

Da Mara Venier, sua amica da molto tempo, ha dichiarato di essersi accorta che il rapporto non era più lo stesso nel 1997, ma di averlo capito chiaramente l’anno dopo e alla domanda di Mara, che chiedeva se un grande amore può superare un tradimento, la Dalla Chiesa ha risposto che è meglio lasciare andare.

Le strade di Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, dunque, non si sono del tutto separate. Il noto presentatore ha in seguito incontrato a Miss Italia Carlotta Mantovan, che ha sposato nel 2014 e da cui ha avuto una figlia, Stella, ma è sempre rimasto in ottimi rapporti con la sua ex moglie.