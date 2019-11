Rita Dalla Chiesa si frattura una costola per una caduta causata dal suo cane

L’ex conduttrice del legal show di Canale 5 “Forum”, Rita Dalla Chiesa, ha vissuto delle ore a dir poco movimentate, a causa di un incidente domestico avvenuto nelle scorse ore, che però l’ha costretta a ricorrere alle cure mediche ospedaliere. La giornalista sembra sia caduta rovinosamente per terra a causa del suo cane, procurandosi così una frattura costale.

A dare notizia dell’accaduto è stata proprio la Dalla Chiesa, che ha raccontato brevemente i fatti attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove può vantare un numerosissimo seguito di followers. Negli ultimi giorni l’opinionista di “Italia Si”, il talk pomeridiano del sabato di Rai 1, è stata al centro anche di una forte polemica.

Dopo decenni dalla morte del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rita ed i suoi fratelli hanno appreso del riconoscimento del risarcimento – una cifra che dovrebbe superare i 400mila euro – che lo Stato darà loro come vittime di mafia; una decisione, tardiva, presa dalla seconda sezione della Corte d’Appello del Tribunale di Milano che, ribaltando la sentenza di primo grado, ha difatto condannato lo Stato al risarcimento dei figli del generale Dalla Chiesa, morto insieme alla moglie Manuela Setti Carrato – è bene ricordarlo – in un agguato mafioso nel 1982.

A tal proposito la giornalista ha commentato: “Quando perdi un padre in modo violento, lasciato solo da uno Stato che avrebbe solo dovuto dirgli grazie per averlo liberato dal terrorismo, quello che chiedi è giustizia. Non risarcimento. Assegnato, comunque, a tutte le vittime di mafia dal 99. Tranne che a noi“. Dopo la lieta notizia del risarcimento, è però arrivata quella dell’infortunio, che ha annunciato la stessa giornalista con le seguenti parole: “Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola…Ci siamo spaventati insieme. Ma sto male solo io“.

Il bassotto Snoopy sarebbe stato causa, quindi, della caduta di Rita, che si è procurata una frattura di una costola. Per l’ex moglie di Fabrizio Frizzi si prospetta quindi un periodo di riposo, che possa garantirle una rapida ripresa. Inutile dire che i tanti fan della Dalla Chiesa hanno inondato di commenti di sostegno il profilo della conduttrice, che è sempre molto attiva sui social.