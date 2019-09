Rita Dalla Chiesa racconta uno dei giorni più brutti della sua vita

Rita Dalla Chiesa è stata protagonista di una recente intervista al giornale “Huffington Post”, dove ha avuto modo di parlare del rapporto con Fabrizio Frizzi. La conduttrice e opinionista ha raccontato un retroscena riguardo al conduttore scomparso nel marzo del 2018. La figlia di Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel corso dell’intervista, ha svelato un particolare riguardante il giorno dell’addio al presentatore romano.

Rita Dalla Chiesa ha posto l’accento sul rapporto con Fabrizio Frizzi, con il quale è stata sposata per dieci anni dal 1992 dal 2002. La giornalista ha definito il loro rapporto come “forte e possessivo” e non è mancata la commozione nel momento in cui ha parlato di Frizzi. Queste sono le parole espresse dall’ex presentatrice della trasmissione “Forum”: “Era l’amico della notte che mi telefonava sempre, un ragazzo che conobbi con una sciarpa di seta bianca e una rosa rossa che poi mi regalò”.

Le parole di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa ha continuato dicendo che il loro è stato un amore importante e, nonostante la fine del matrimonio, sono rimasti in ottimi rapporti a dimostrazione di un legame speciale. La giornalista ha ricordato le sofferenze conseguenti alla separazione con Fabrizio, visto il loro grande legame, con queste dichiarazioni: “Il rapporto era talmente forte e molto possessivo per entrambi, ma siamo stati bene insieme. Gli sono stata grata di quello e basta, ho sofferto più quando ci siamo separati che quando è morto“.

Nel corso della chiacchierata con Huffington Post, la Della Chiesa ha raccontato un retroscena inaspettato sulla persona di Fabrizio Frizzi fino a ora tenuto segreto. Uno dei giorni considerati da lei tra i più brutti della sua vita, quando ha firmato le carte per la separazione. Ha parlato di quel momento attraverso queste parole: “Mi prese la mano e abbiamo firmato insieme, lui poi è venuto a togliermi la fede e io a lui”.

Successivamente la Dalla Chiesa ha aperto una parentesi riguardo alla carriera professionale di Frizzi in quanto a suo parere non è stato del tutto ripagato riguardo alla sua fedeltà sul lavoro. Rita Dalla Chiesa ha commentato in questo modo: “La Rai di quel periodo non è stata fedele a Fabrizio”.