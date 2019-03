Rita Dalla Chiesa, pubblica la bolletta Enel su Twitter e denuncia il caro-energia: "Vergognatevi"

Rita Dalla Chiesa, la celebre giornalista e attuale opinionista nel programma Rai condotto da Marco Liorni “Italia si”, è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato sui suoi profili social, dove ha detto la sua su un tema tanto sentito dai consumatori italiani, cioè quello del caro bolletta, in particolar modo quello della bolletta elettrica.

La giornalista e storica condutrice del programma “Forum” – il cui testimone p stato abilmente preso dalla moglie dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, la giornalista Barbara Palombelli – è nota per dire la sua su qualsiasi cosa, specialmente su argomenti che stanno molto a cuore agli italiani.

La denuncia di Rita Dalla Chiesa sul caro-bolletta

Tra le spese maggiormente temute dai consumatori italiani c’è sicuramente quella della bolletta dell’energia elettrica, il cui importo sembra sempre destinato inesorabilmente a salire. Tra gli utenti esasperati dai costi del caro-energia c’è anche la giornalista Rita Dalla Chiesa, che senza tanti giri di parole ha detto la sua sull’argomento dopo aver ricevuto l’ennesima bolletta.

“Vergognatevi!“, scrive così l’ex moglie del compianto conduttore Rai Fabrizio Frizzi, a corredo di uno scatto dell’ultima bolletta Enel ricevuta, ennesimo salasso dove gli importi delle tasse sembrano incidere pesantemente sull’importo complessivo. Come è facile vedere dall’immagine pubblicata dalla Dalla Chiesa, infatti, i costi “extra”, quelli relativi ad esempio al trasporto per l’energia, superano il consumo della stessa.

Stanca di tale grottesca assurdità Rita lancia un accorato appello: “Qualcuno ci salva dall’Enel che per un consumo di 12 euro a bimestre emette bollette per 68,17 euro? Che ci fate nei talk show televisivi?“. Nenache a dirlo il post di Rita Dalla Chiesa su Twitter riceve tantissimi like e commenti a sostegno delle parole della giornalista, testimonianze preziose di una piega della nostra Italia, ma c’è anche chi trova il lato ironico della questione, sottolineando come nella bolletta di Rita manchi la tariffa del canone Rai.