Rita Dalla Chiesa pubblica foto shock del suo terrazzo devastato dal maltempo: le accuse contro l’amministrazione

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Le foto pubblicate dalla giornalista Rita Dalla Chiesa mi inducono a pensare che è vero ciò che dice riguardo al fatto che le radici degli alberi non hanno più spazio per espandersi in città, costretti dal cemento circostante. Ma di contro è anche vero che anni or sono si sono fatte in taluni casi scelte di verde sbagliate, cioè piantato piante le cui radici si espandono in orizzontale piuttosto che in verticale.