Rita Dalla Chiesa prende le difese di Manuel Bortuzzo: "È da vigliacchi aggredirlo"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - I commenti di Rita Dalla Chiesa sono fatti chiaramente da amica, senza ragionare su come sia avvenuta questa rottura. In realtà poi non vedo neanche tutte queste critiche nei confronti di Manuel, tranne quelli fatti dai fan di Lulù che, ancora oggi, non sembrano aver preso benissimo la loro rottura.