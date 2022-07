Rita Dalla Chiesa, orrore contro la conduttrice: ciò che le hanno fatto mette i brividi

Ascolta questo articolo

Rita Dalla Chiesa è una nota giornalista e conduttrice sempre in prima linea a combattere contro le ingiustizie, sulla falsa riga del grandissimo esempio dell’indimenticato padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Purtroppo, quello che ha subito nelle ultime ore, è davvero terribile ed ingiustificabile, solo l’ultima delle celebrità della tv a subire un simile affronto.

In sostanza, l’ex conduttrice di Forum sarebbe stata vittima di terribili attacchi sui social da parte degli haters. Ancora una volta, i cosiddetti ‘leoni da testiera’ non hanno avuto di meglio da fare che sfogare il proprio odio ai danni della nota giornalista. Quest’ultima promette comunque battaglia: ecco perchè l’hanno attaccata.

Gli attacchi degli haters

La nota conduttrice sarebbe finita nel mirino di questi commenti d’odio solo perchè si vocifera di una sua presunta partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sarebbe bastato questo a scatenare duri attacchi contro di lei, mettendo addirittura in mezzo la figura del padre. Proprio per questo, Rita Dalla Chiesa non ci sta, e ha promesso di rivolgersi ai legali: “Ho fatto lo screenshot di tutte le cattiverie che sono state scritte…Ci penserà il mio avvocato“.

Da tempo Alfonso Signorini spinge per farla entrare nella casa più spiata d’Italia, ma è la stessa giornalista a non confermare ancora nulla: “Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte…”. Dopo il successo della conduzione del programma Forum, per lei sarebbe un grande ritorno a Mediaset, anche se fino ad ora i reality non l’hanno mai allettata particolarmente.

Tuttavia, per Rita Dalla Chiesa è arrivato forse il momento di mettersi in gioco in una avventura di questo tipo, una delle poche esperienze che mancano al suo ricco bagaglio nel mondo della tv: “Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse. Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato”. Non resta che attendere ulteriori sviluppi in merito a questa vicenda, soprattutto in merito alla denuncia che presenterà contro gli haters.