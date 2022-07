Rita Dalla Chiesa, la terribile notizia in diretta Tv: fan increduli

Ascolta questo articolo

Rita Dalla Chiesa è una nota conduttrice e giornalista da sempre molto attiva nelle iniziative di lotta alla criminalità organizzata. Figlia di una vittima di Mafia, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, si è fatta strada nel mondo della tv grazie alla conduzione di programmi di successo, quali su tutti soprattutto Forum.

Sono passati 30 anni dalla terribile Strage di Via d’Amelio, il terribile attentato di Cosa Nostra in cui persero la via l’indimeticato giudice Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Per ricordare il loro sacrificio in nome della lotta alla mafia, canale 5 ha voluto mandare in onda la mini serie ‘Paolo Borsellino‘ con Giorgio Tirabassi, oltre che il docufilm ‘Io ricordo’. In merito a questa decisione di Mediaset, Rita Dalla Chiesa ha voluto dire la sua con uno struggente messaggio: ecco cosa ha dichiarato.

Il Tweet della conduttrice

La nota conduttrice è rimasta piacevolmente colpita da questa iniziativa di Mediaset, rete per la quale ha lavorato per lungo tempo per circa un ventennio. L’obiettivo di questa mini serie ‘Paolo Borsellino’ è natrlamente quella di omaggiare il giudice eroe ucciso quel terribile 19 luglio 1992, esattamente 30 anni fa.

Naturalmente Rita Dalla Chiesa conosce purtroppo molto bene il dolore patito a causa di un attentato di Mafia, avendo perso il padre nella strage di via Carini nel lontano 1982. Uno strazio destinato a seguirla anche a distanza di tanti decenni, come ha ammesso la stessa conduttrice in un tweet molto toccante: “È un dolore che non va mai via. Che ti rimane attaccato alla pelle. Che si rinnova nel ricordo di altri dolori, di altre famiglie. Che nessuno, anche la persona che ti ama di più, se quel dolore non l’ha attraversato, potrà mai capire il senso che tenti di dare alla tua vita”.

La nota giornalista è molto attiva sui social ed ha un ottimo rapporto con i suoi followers, i quali sono rimasti profondamente colpiti da questo messaggio così commovente. A loro si è poi rivolta amichevolmente per chiedere altre informazioni sulla serie tv: “Qualcuno sa da chi sono stati scritti i dialoghi? A quel qualcuno dico grazie”. Chi sa che non deciderà di esprimere un ulteriore giudizio dopo che l’avrà vista.