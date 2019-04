Rita Dalla Chiesa denuncia su Twitter il degrado di Roma: "Posso dire che mi fa schifo vivere a Roma?"

Rita Dalla Chiesa, giornalista e celebre ex conduttrice del legal show di Canale 5 “Forum”, è tornata a far parlare di sé per aver pubblicato un singolare quanto provocatorio post denuncia sul suo profilo nel noto social network di condivisione Twitter, testimoniando con uno scatto il grave degrado in cui versa Roma.

Facendo seguito alle dichiarazioni fatte qualche giorno fa dalla giornalista ed ex opinioninista de “L’Isola dei Famosi” Alda D’Eusanio sull’annoso problema dei rifiuti nella città capitolina, anche Rita Dalla Chiesa ha voluto testimoniare lo scempio in cui versa la Città Eterna, che al momento di eterno sembra avere solo il problema dei rifiuti e delle buche.

Rita Dalla Chiesa denuncia il degrado di Roma

Non passa giorno in cui non si parli dei problemi della capitale d’Italia, tra dissesti finanziari – che compagini dell’attuale Governo non sono più disposti a ripianare -, disservizi e problemi di gestione nello smaltimento dei rifiuti. Nel mentre che la compagine politica si adoperi per risolvere le complicate problematiche che attanagliano la città, proliferano sui social, e non solo, accorate denunce sull’attuale stato in cui gli abitanti di Roma sono costretti a vivere.

Proprio nelle scorse ore si è aggiunta a questo coro di critiche anche la voce dell’amata conduttrice e giornalista televisiva Rita Dalla Chiesa, attualmente impegnata in tv come opinionista del programma del sabato pomeriggio di Rai 1 “Italia Si”, che ha pubblicato una foto-denuncia sul suo profilo nel noto social network di condivisione Twitter.

L’immagine condivisa da Rita Dalla Chiesa rappresenta un marciapiede del quartiere residenziale di Vigna Clara, totalmente invaso da rifiuti di ogni genere, a tal punto da rendere impossibile il passaggio. A corredo della raccapricciante immagine le parole della giornalista: “Parcheggio la macchina e trovo due topi morti. Il marciapiede è ridotto così. Posso dire che mi fa schifo vivere a Roma?“.

Inutile dire che il post della conduttrice ha scatenato un fiume di commenti da parte dei follower, tra chi le fa notare che quando il PD governava nessuno osava lamentarsi, a chi le fa notare come anche a Milano si vivono gli stessi problemi, da qui la clamorosa replica della giornalista che scrive: “Milano dovrebbe essere la Capitale“.