Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia: "Sembra ce l’abbia con qualcuno"

Rita Dalla Chiesa è stata intervistata dal settimanale Nuovo Tv ed ha dato la propria opinione sul ruolo di opinionista rivestito da Antonella Elia all’interno del “Grande fratello Vip“. Le parole spese dalla donna non sono state molto positive e durante l’intervista ha anche parlato del rapporto fra la Elia e Pietro Delle Piane.

Rita Dalla Chiesa, riferendosi all’opinionista, avrebbe affermato: “Sembra che ce l’abbia con qualcuno, o probabilmente ce l’ha solo con se stessa”. Dopo di che avrebbe continuato dicendo che il carattere forte della Elia potrebbe esser dovuto anche alla fine della sua relazione con Pietro Delle Piane.

La donna infatti ha affermato: “Credo che nell’ultimo anno e mezzo lei abbia sofferto e continui a soffrire per Pietro Delle Piane. Ma non deve far pagare il suo personale momento di crisi alle altre donne”. C’è da sottolineare che il rapporto fra Antonella Elia e Pietro Delle Piane era entrato in crisi dopo la loro partecipazione a “Temptation Island”. Si è poi concluso dopo qualche mese e lo stesso Delle Piane, durante la partecipazione a “Domenica Live”, aveva affermato di aver deluso molto la Elia.

Durante l’intervista, Rita Dalla Chiesa ha anche parlato del brutto episodio accaduto fra la Elia e la gieffina Samantha De Grenet. L’opinionista avrebbe definito la donna come una borgatara ripulita male ed avrebbe anche puntato il dito sul suo peso. Rita Dalla Chiesa avrebbe quindi affermato: “Conoscendo Antonella penso che ci sia rimasta male quando ha scoperto di aver urtato la sensibilità della De Grenet. Pur avendo la possibilità di scusarsi non l’ha fatto”.

Molti, come lei, hanno difeso la Elia affermando che probabilmente non sapesse dei problemi di salute di Samantha. Rita Dalla Chiesa ha voluto anche dare un consiglio alla Elia, raccomandandole di stare attenta alle parole perché potrebbe rovinarsi la carriera.