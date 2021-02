Rita Dalla Chiesa avverte l’opinionista del GF Vip: "Antonella Elia rischia di rovinarsi la carriera"

Rita Dalla Chiesa ha rilasciato un’intervista sul settimanale “Nuovo TV” e ha speso parole molto dure nei confronti dell’attuale opinionista del “Grande Fratello Vip“, Antonella Elia. La storica conduttrice di “Forum” manifesta tutta la sua perplessità per alcuni atteggiamenti della Elia rispetto alle dinamiche che si sono create nella Casa, arrivando ad affermare di non riconoscerla più.

In passato le due donne hanno lavorato fianco a fianco e proprio per questo la Dalla Chiesa si stupisce per come sta affrontando Antonella questo suo nuovo ruolo e si domanda da dove possa arrivare tutta questa sua “acidità” e l’unica spiegazione la trova nel recenti delusioni d’amore della Elia per la fine della sua storia con Pietro Delle Piane.

Le parole di Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia

Ciò che proprio non va a genio a Rita è l’atteggiamento di Antonella verso le donne: “Sembra che ce l’abbia con qualcuno, o probabilmente ce l’ha solo con se stessa” cerca di spiegare, facendo riferimento anche all’ultimo scontro tra Samantha De Grenet e la Elia che tanto ha fatto discutere il web e non solo.

“Credo che nell’ultimo anno e mezzo lei abbia sofferto e continui a soffrire per Pietro Delle Piane. Ma non deve far pagare il suo personale momento di crisi alle altre donne“, la loro storia infatti è finita lo scorso inverno e Delle Piane era intervenuto nel mese di dicembre a “Domenica Live” da Barbara D’Urso per precisare che la fine del loro amore non era stato causato da un tradimento, ma dalla forte delusione della Elia e fu proprio lei a prendere la decisione di interrompere la relazione.



Qualche mese fa, l’ex volto di Forum aveva difeso Elisabetta Gregoraci: “Adesso basta attaccarla su Briatore” e ora torna a parlare dello scontro con la De Grenet, precisando che Antonella è rimasta sicuramente scossa per aver insultato la gieffina, ma nel momento in cui poteva scusarsi, non l’ha fatto e di questo Rita si rammarica molto. “Certe parole o prese di posizione non le appartengono” e lancia una sorta di avvertimento all’opinionista del GF Vip: “Perché così rischia di rovinarsi la carriera“.