Rita Dalla Chiesa attacca Masterchef Italia 8: "Perché non un’edizione senza carne?"

Rita Dalla Chiesa non le manda di certo a dire e spesse volte si sfoga sui social e in particolare sul suo profilo Twitter. Anche ieri, 17 gennaio 2019, l’ex conduttrice di Forum ha voluto dire la sua puntando il dito contro l’ottava edizione di Masterchef Italia andata in onda su Sky Uno. Dopo l’uscita di Carlo Cracco, l’edizione 2019 sembra essere diventata più spettacolare e meno scolastica ma non per tutti.

“Ma un @MasterChef_it per vegetariani?” ha chiosato infatti Rita stanca di vedere un uso smisurato di carne all’interno del programma. Inutile dire che il post della conduttrice ha riscosso immediatamente l’ilarità ma anche molti pareri discordanti da parte dei tantissimi fan e follower di Twitter .

C’è soprattutto chi invita la conduttrice a concentrarsi principalmente sui conduttori che, con il loro atteggiamento, sembrano essere molto rigidi ma spesse volte divertenti. “Anch’io li preferirei senza carne e isolo la preparazione dei piatti e mi concentro sulle facce degli chef” ha scritto infatti un’utente e Rita ha subito risposto “E’ quello che sto facendo anche io. Non me ne perdo una puntata. Loro sono pazzeschi!!!“.

Dunque sembra che gli chef presenti nel programma vadano a genio alla conduttrice ma ad essere incriminate in questo caso siano solamente le pietanze a base di carne. “Io li adoro. Pero’ preferirei piatti senza carne. Certo che @MasterChef_it è’ uno spettacolo che “acchiappa”…. Ho pure pianto” ha altresì ammesso Rita restando però ferma sulla sua idea di animalista convinta.

Molti utenti invece hanno fatto notare di essere stanchi di tutti questi programmi e di rivolere a gran voce le trasmissioni culturali o quiz come quelli presentati da Mike Bongiorno. Già in passato la trasmissione Masterchef come del resto Hell’s Kitchen, sono state prese di mira ma ancora oggi sono seguitissime dai tanti affezionati di cucina che, tra una portata e l’altra, prendono appunti per preparare manicaretti succulenti.