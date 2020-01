Rihanna torna single: finita la storia con Hassan Jameel

È finita, in maniera pacifica, la relazione d’amore tra la famosissima cantante Rihanna e il suo ricco fidanzato Hassan Jameel. Tale notizia è stata rivelata in esclusiva internazionale da Us Weekly, una rivista settimanale statunitense in cui è stato annunciato al mondo che Rihanna è tornata single.

Al momento non si conoscono i motivi della rottura ma, secondo fonti certe, la coppia è rimasta in ottimi rapporti. La popstar e l’imprenditore miliardario hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 e per tre anni hanno custodito la propria relazione rifugiandosi lontano dai riflettori. Fuggiti dai paparazzi, sono stati beccati insieme in vacanza in Spagna, dove la coppia sembrava essere molto unita e consolidata.

Nonostante il massimo riserbo, Rihanna nel corso di alcune interviste aveva dichiarato la sua intenzione di sposarsi e di avere dei figli dal suo Hassan. Quest’ultimo è uno degli arabi più influenti al mondo nonché il vice presidente dell’Abdul Latif Jameel Domestic, azienda di famiglia che include numerosi campi di impresa che dominano in Medio Oriente, Turchia, Nord Africa e in Arabia Saudita.

L’artista per organizzare i preparativi delle nozze e per concentrarsi, corpo e anima, sul suo grande amore ha deciso di sospendere momentaneamente l’uscita del suo atteso album: “È solo da un paio di anni a questa parte che ho realizzato che ci si deve prendere del tempo per se stessi, perché la salute mentale dipende da questo. Ho iniziato una nuova relazione ed è molto importante per me. Ho pensato ‘Devo ritagliarmi del tempo per questo'”.

In realtà, nonostante la pausa dalla musica, Rihanna non si è mai fermata, in quanto è diventata un’imprenditrice di successo di una linea di cosmetici che l’ha resa la cantante più ricca al mondo. Per l’amata popstar la carriera artistica è sempre stata brillante, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda l’amore. In passato la bellissima Rihanna ha avuto una relazione difficile con il collega Chris Brown, accusato dalla stessa di gravi maltrattamenti.