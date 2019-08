Ricovero d’urgenza per Gigi Marzullo: operazione riuscita, doppia ernia addominale

Forti fitte addominali, tanto da diventare poi insopportabili e richiedere l’intervento degli operatori sanitari; questi sono stati i sintomi principi del noto conduttore Rai, Gigi Marzullo. Il presentatore stava trascorrendo le sue vacanze estive, combattendo il caldo di agosto in assoluto riposo e relax, presso la sua residenza ad Avellino.

Ad un tratto le sintomatologie prima menzionate hanno destato un senso di forte paura per il presentatore e i suoi familiari; repentini sono stati i soccorsi, trasportandolo all’ospedale più vicino della zona, il “San Giuseppe Moscati” di Avellino. In ingresso Marzullo si è presentato ai medici con forti dolori addominali e crampi ingravescenti, assegnandogli un codice rosso, e trasportandolo in poco tempo in sala operatoria per un intervento d’urgenza.

La diagnosi dei medici è stata una doppia ernia addominale e, per fortuna, l’operazione in questione è riuscita nel migliore dei modi; Marzullo, al termine dell’operazione ha ringraziato tutta l’equipe medica e sanitaria, per la prontezza e la bravura, riuscendo in maniera brillante nell’operazione, così da consentirgli una pronta guarigione in poco tempo.

I familiari si sono subito rasserenati a seguito dell’operazione riuscita, ed a breve Marzullo potrà anche tornare a casa, concludendo cosi questo spiacevole episodio, per fortuna conclusosi nel migliore dei modi; ovviamente i medici raccomandano per Marzullo un periodo di assoluto riposo fisico.

Per quanto riguarda invece gli impegni lavorativi del noto presentatore Rai circa la nuova, quanto imminente, stagione televisiva, di certo sono molti; di fatto Marzullo pare che ritornerà di nuovo nei palinsesti Rai, in quella sua fascia oraria, divenuta oramai storica, tanto da acquisire il titolo di “conduttore della notte“.

Per tutti gli Italiani affezionati alla rete ammiraglia, al famoso grido di battaglia di Marzullo “Si faccia una domanda e si dia una risposta“, sarà ancora un appuntamento fisso ed immancabile. Inoltre Marzullo, nelle passate stagioni è stato anche un ospite fisso di Fabio Fazio al noto programma Rai “Che tempo che fa“, divenendo personaggio integrale del salotto delle conversazioni da tavolo del weekend.