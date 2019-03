Riconciliazione tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi: il messaggio di "Tv, Sorrisi e Canzoni"

È l’auspicio dello storico magazine Tv, Sorrisi e Canzoni che negli ultimi mesi, attraverso le martellanti news di gossip, ha seguito le vicende relative all’interminabile rivalità tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Gli infiniti battibecchi tra le due popolari ballerine, che si protraggono da più di trent’anni, ad oggi ha trovato terreno fertile sui social network.

Heather Parisi è sempre sul piede di guerra, desiderosa che la sua eterna rivale Lorella Cuccarini commetta qualche scivolone, per poterla cogliere in flagrante e deriderla sul web. Dal canto suo, neanche Lorella Cuccarini sembra intenzionata a sotterrare l’ascia di guerra e replica a tono alle spinose frecciatine di Heather Parisi.

L’ultima scintilla che ha potenziato i dissapori tra le due showgirl è stata un lapsus di Lorella Cuccarini, pronunciato di recente al programma televisivo “Otto e mezzo” condotto dalla giornalista Lilli Gruber. Affrontando l’argomento politica, l’ex soubrette di Pippo Baudo ha commesso un soprassedibile errore sulla periodicità delle votazioni di Camera e Senato. L’astiosa Heather Parisi ha voluto cogliere la palla al balzo e ha corretto la sua eterna rivale sul social network Twitter, bacchettandola con sarcasmo.

È qui che subentra il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, fortemente intenzionato a far riappacificare le due amate showgirl degli anni ’80, nonché simboli della tv italiana. Con un messaggio incoraggiante, la popolare rivista di tv e spettacolo ha invitato le due signore a sotterrare definitivamente l’ascia di guerra: “E allora, ragazze! Non c’è bisogno di dirsele di santa ragione via web. È giunto il momento di cessare le ostilità per sempre, come il lieto fine delle favole. Noi di Sorrisi vi invitiamo qui in redazione a fumare il calumet della pace. Se preferite, possiamo renderlo ancora più divertente chiamando un arbitro d’eccezione: Pippo Baudo!”.

Cesserà la tensione tra la Cuccarini e la Parisi? Mosse da profonda ostilità e rivalità, le due splendide over50 accetteranno il consiglio di Tv Sorrisi e Canzoni, risolvendo le loro incomprensioni?