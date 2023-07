Ricky Martin divorzia dal marito Jwan Yosef

Dopo sei anni di matrimonio, sembra essere giunta a capolinea la storia d’amore tra Ricky Martin ed il marito Jwan Yosef. La coppia, che condivide due figli, ha infatti annunciato ufficialmente nella giornata di giovedì 6 luglio che è imminente il loro divorzio.

“Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia in tutti questi meravigliosi anni“, hanno dichiarato la superstar portoricana e l’artista siriano-svedese in una dichiarazione congiunta rilasciata alla stampa.

“Il nostro più grande desiderio ora è continuare ad avere una sana dinamica familiare e un rapporto centrato sulla pace e sull’amicizia per continuare l’educazione congiunta dei nostri figli, preservando il rispetto e l’amore che abbiamo l’uno per l’altro“, continua l’ex coppia, che condivide la figlia Lucia, nata nel 2018, e il figlio Renn, nato nel 2019. Martin è inoltre anche genitore dei gemelli Matteo e Valentino, nati nel 2008 tramite surrogata così come i due fratelli minori, che continuerà a crescere come genitore single.

Martin, 51 anni, e Yosef, 38 anni, si sono conosciuti per la prima volta su Instagram nel 2015 e hanno iniziato a frequentarsi sei mesi dopo, quando si sono incontrati di persona per la prima volta a Londra. Hanno reso ufficiale la loro storia d’amore sul tappeto rosso all’amFAR Inspiration Gala del 2016 e hanno annunciato il loro fidanzamento lo stesso anno prima di sposarsi nel 2018.

Il cantante di “Livin’ La Vida Loca” condivise la notizia delle loro nozze durante un’intervista con E! News nel gennaio 2018. “Sono un marito, ma tra un paio di mesi faremo una festa pesante“, disse all’epoca alla trasmissione. “Ci siamo scambiati i voti, e abbiamo giurato tutto, e abbiamo firmato tutti i documenti che dovevamo firmare, gli accordi prematrimoniali e tutto il resto“.