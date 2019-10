Ricky Martin, uno dei sex symbol degli anni ’90 che ha fatto sognare e ballare milioni di ragazzine e donne in tutto il mondo, ha annunciato che diventerà genitore per la quarta volta.

“Siamo in dolce attesa” ha dichiarato il cantante riferendosi all’arrivo del secondo figlio di questo matrimonio con Jwan Yosef.

La coppia aveva già avuto una figlia a dicembre 2018, una stupenda bambina di nome Lucia. Ricky, però, ha altri due figli nati in precedenza, due gemelli per la precisione, che si chiamano Valentino e Matteo.

“Devo annunciare che siamo incinti. Siamo in dolce attesa. Adoro le famiglie numerose” ha dichiarato Ricky.

L’annuncio è stato fatto durante la 23esima cena nazionale per la campagna sui diritti umani che si tiene ogni anno a Washington. Ricky è stato insignito del National Visibility Award per le sue battaglie per difendere i diritti LGBTQ.

“La mia famiglia è qui. Jwan, marito mio, ti amo.” ha dichiarato il cantante.