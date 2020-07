Riccardo Scamarcio presto papà, in arrivo il suo primo figlio

La cicogna sta per far visita a Riccardo Scamarcio, la sua compagna è all’ottavo mese di gravidanza e, tra più o meno, un mese darà alla luce il loro primo figlio. La notizia è stata stampata sul settimanale “Diva e Donna” che ha pubblicato alcuni scatti dove è in bella mostra un generoso pancione.

La compagna dell’attore pugliese è Angharad Wood, una manager di Londra che opera nel mondo dello spettacolo. Il parto dovrebbe avvenire nel mese di agosto e, come facilmente immaginabile, c’è grande attesa per il lieto evento. Al contrario di Scamarcio, la Wood è già mamma di una bambina.

Riccardo Scamarcio e Angharad Wood presto genitori

Guardando le foto pubblicate sul settimanale, in molti non hanno potuto fare a meno di notare l’impressionante somiglianza tra l’attuale compagna e la ex dell’attore, Valeria Golino, con la quale Scamarcio ha avuto una lunga relazione durata 10 anni. Attualmente i loro rapporti sono comunque ottimi.

L’attuale compagna è a capo di una agenzia di management che tratta con attori e scrittori e ha sede a Londra, città in cui vive la Wood. Il bimbo, però, nascerà in Italia, una decisione che è stata già presa e che è confermata dal fatto che Scamarcio sembra abbia comprato una casa in cui vivere tutti insieme.

Sempre osservando bene lo foto su “Diva e Donna” si può notare al dito della coppia, un anello sospetto che potrebbe confermare ciò che da tempo si vocifera e cioè un matrimonio segreto tra i due. D’altronde è noto a molti quanto Scamarcio non ami divulgare particolari privati della sua vita, basti pensare che difficilmente gli sono stati accostati dei flirt, l’ultima relazione ufficiale è stata quella con la Golino. La storia è finita 3 anni fa e dopo la rottura l’attrice aveva confessato di aver sempre desiderato un figlio con Scamarcio, ma che non è mai arrivato.