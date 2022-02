Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli escono allo scoperto: le foto e le parole dell’attrice 23enne

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Come si può commentare un amore che sboccia? Alla fine, anche se per essere felici assieme Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno dovuto far soffrire altre persone (nella fattispecie, i rispettivi ex compagni), al cuor non si comanda e suppongo innamorarsi sia stato inevitabile anche per il fatto di dover recitare tutti i giorni fianco a fianco. Quindi auguri a questa nuova coppia!