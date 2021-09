Riccardo Scamarcio avrebbe lasciato la madre di suo figlio per Benedetta Porcaroli

Nonostante attualmente risultino entrambi ancora fidanzati, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli potrebbero essere invece una nuova coppia del firmamento del cinema italiano. A sostenerlo è il portale Dagospia, che qualche ora fa ha dato una notizia del tutto inaspettata, un vero e proprio scoop: l’attore pugliese avrebbe lasciato la compagna, la 48enne manager inglese Angharad Wood, per la giovanissima collega di set.

Per chi non lo sapesse, infatti, ultimamente Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, star del telefilm “Baby” che ha spopolato su Netflix, hanno trascorso molto tempo assieme sul set del film “L’ombra del giorno”, che uscirà a breve sul grande schermo e di cui sono i protagonisti principali.

Secondo Dagospia è scoppiata la passione tra Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Sempre secondo Dagospia, la passione tra i due sarebbe nata proprio sul set, continuando fino al punto in cui entrambi hanno deciso di chiudere le rispettive storie. La più importante, senza dubbio, è quella di Riccardo Scamarcio con la manager Angharad Wood, che vive tra Londra e Roma e che è la madre dell’unica figlia di Scamarcio, la piccola Emily, di appena due anni.

Benedetta Porcaroli, invece, è (oppure era, se le voci fossero vere) fidanzata con l’attore e regista Michele Alhaiquee, di 41 anni. Tra l’uomo e la 23enne attrice romana ci sono quasi vent’anni di differenza: gli stessi che dividono la Porcaroli e Scamarcio, e che dunque per la giovane non dovrebbero essere un problema. Per Scamarcio, invece, si tratterebbe della prima storia d’amore vissuta con una donna molto più giovane.

Sia la ex fidanzata storica, Valeria Golino, che la madre di sua figlia sono molti più grandi di lui. Attualmente il gossip di Dagospia non è stato confermato né smentito, cosa che di certo – qualora fosse una bufala – entrambi gli attori si affretteranno a fare.

Quel che è certo è che Benedetta Porcaroli si è presentata da sola sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove solitamente attrici e vip sfilano assieme ai loro partner. E questo inevitabilmente può essere interpretato come un segnale, se non di rottura, quanto meno di crisi col compagno Michele Alhaiquee.