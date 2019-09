Da diversi mesi non si parlava più di Riccardo Marcuzzo, se non per alcune questioni con il suo manager Francesco Facchinetti. Il vincitore della categoria canto della sedicesima edizioni di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, è ritornato con un look del tutto nuovo.

Ma a cambiare non è soltanto l’aspetto fisico ma anche il suo rapporto con i fan.

Riki, infatti, si è aperto completamente ed ha fatto delle confessioni inaspettate. L’artista ha recentemente ricevuto tanti insulti ed oggi ha deciso di parlarne pubblicamente ribadendo che lui non cambierà mai e che sarà sempre così com’è, come tutti lo hanno conosciuto ad Amici.

Francesco Facchinetti, il suo manager artistico, sta preparando per lui un ritorno in grande stile.

Nel frattempo, Riccardo ha svelato dei dettagli di sè e della sua personalità che hanno spiazzato tutti. Ha anche parlato della sua “diversità” e del modo in cui ha deciso di affrontare gli hater.

“Mi s…tono perché mi piacciono i fiori, l’amore e la natura. Mia mamma aveva ragione: essere diverso non è facile, ma tu segui il tuo cuore”