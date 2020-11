Riccardo Guarnieri torna a "Uomini e Donne": la reazione di Ida Platano

Le anticipazioni lo avevano già svelato, ma adesso che il momento è andato in onda diventa ufficiale: Riccardo Guarnieri è tornato nel parterre maschile del trono over di “Uomini e Donne“. Dunque, la storia tra il bel tarantino e Ida Platano è definitivamente naufragata, una storia che ha fatto sognare milioni di fan e il cui epilogo era prevedibile, ma pur sempre un dispiacere.

Le divergenze caratteriali tra i due sono sempre venute fuori e soprattutto sono state motivo di un tira e molla estenuante. L’ultimo periodo li aveva visti insieme in quarantena a Brescia, a casa di lei, e ciò aveva fatto ben sperare. Ma dalla scorsa estate però, la coppia non è più apparsa insieme. Ida ha confermato la rottura raccontando la sua versione dei fatti, mentre Riccardo era rimasto in silenzio.

Guarnieri però ha deciso di concedersi una seconda possibilità ed è tornato a “Uomini e Donne”. Il cavaliere una volta sedutosi al centro dello studio, ha raccontato i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla Platano. Riccardo ha parlato di un presunto tradimento che avrebbe compiuto ai danni di Ida, che lui naturalmente nega e che a svelarlo alla Bresciana sarebbe stata una persona misteriosa della quale lui ignora l’identità.

Insomma un racconto davvero forte quello di Guarnieri, racconto che è stato corredato da altri dettagli, come l’allontanamento graduale di Ida. Tutto ciò ha portato l’ex dama ad avere una reazione. Ebbene sì, la Platano dopo aver assistito al ritorno del suo ex in trasmissione e dopo aver ascoltato le sue parole, ha affidato ai social il suo pensiero in merito. Attraverso delle storie postate su Instagram, Ida ha detto la sua.

La Platano sembra non aver gradito affatto le parole pronunciate da Riccardo in puntata. Le Instagram storie mostrano un’espressione piuttosto perplessa di Ida e in sottofondo Ultimo che canta “ti dedico il rumore di queste inutili parole“. Una volta terminato il brano, la bella Bresciana, asserisce: “Meglio che ci bevo su!“.

Dunque, come ampiamente prevedibile la versione dei fatti di Ida e Riccardo non coincide e la reazione della Platano ne è la prova. Che Ida decida di tornare in trasmissione per avere un confronto con Riccardo e chiarire una volta per tutte la questione? O magari perché no, per riaccomodarsi anche lei nel parterre femminile ancora una volta. Sicuramente la Platano non ha preso bene le parole del suo ex e non resta dunque che attendere eventuali nuovi sviluppi.