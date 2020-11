Riccardo Guarnieri rompe il silenzio su Ida Platano e confessa: "Non provo più nulla"

Una delle coppie più amate e turbolente della storia del trono over di “Uomini e Donne” è senza dubbio quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo continui tira e molla, sembrava che tra i due le cose girassero finalmente per il verso giusto, tanto che trascorsa insieme la quarantena, Riccardo chiese addirittura ad Ida di sposarlo.

Questa estate però è arrivata la rottura definitiva. Se la Platano ha parlato della fine della sua storia con il bel Guarnieri solo un paio di volte, Riccardo non aveva mai proferito parola in merito. Adesso però che le anticipazioni ci dicono che il cavaliere è tornato in trasmissione con l’intento di trovarsi una fidanzata, Guarnieri ha rotto il silenzio e ha parlato della fine della sua storia con Ida al magazine “Uomini e Donne”.

“Per Ida non provo più nulla. Non ha riservato a me lo stesso trattamento che io avuto per lei. Non ho rimpianti“, ha dichiarato il cavaliere. A detta di Riccardo inizialmente la convivenza con la Platano è andata bene, salvo poi riemergere pian piano le vecchie ruggini, tanto che lui le diceva di non vedere l’ora di tornare a Taranto.

“Le ho ripetuto che non sarei voluto partire, ma ha continuato a dirmi che in casa con me i giorni non li aveva vissuti con serenità e che aveva bisogno di tempo per riflettere“, ha ammesso Guarnieri. Dunque sarebbe stata Ida a chiedere un po’ di tempo per riflettere sulla loro relazione, tanto che, a detta di Riccardo, una volta tornato a Taranto era sempre lui a cercarla.

Quando poi la Platano lo ha cercato, per il cavaliere “era ormai inutile“. Dopo aver vissuto un periodo difficilissimo, Riccardo è ora pronto a riprendersi in mano la sua vita e rimettersi in gioco nel parterre maschile. Il cavaliere è maturato molto dalla storia con Ida, ed è adesso consapevole e distaccato.