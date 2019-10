Riccardo Guarnieri parla di Ida Platano: "Voglio cambiare per lei"

In questi giorni abbiamo potuto vedere, durante la messa in onda del trono over di “Uomini e Donne“, la lettera di Riccardo Guarnieri indirizzata nei confronti di Ida Platano. I due hanno vissuto già una relazione molto sentita negli scorsi anni, partecipando anche a una edizione del reality show “Temptation Island“.

Il loro rapporto però è stato messo in dubbio da molte persone, in particolar modo dai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quello più criticato è stato sicuramente Riccardo Guarnieri, che a causa dei suoi comportamenti definiti poco corretti ha fatto soffrire numerose volte Ida Platano. Proprio per questo motivo la loro relazione vive degli alti e dei bassi, non stabilizzandosi mai su una situazione normale.

Le parole di Riccardo Guarnieri

In questi giorni il cavaliere di “Uomini e Donne” ha rilasciato una intervista al magazine dedicato alla trasmissione. Ovviamente l’argomento principale della sua discussione è Ida Platano, in cui l’uomo rivela di essere determinato a cambiare alcune sfumature del suo carattere per riconquistare nuovamente l’ex compagna.

Riccardo Guarnieri inizia la sua discussione parlando della lettera letta a Ida Platano, dichiarando che queste parole dovevano arrivare già in passato. Tuttavia a causa di alcune difficoltà comunicative tra loro due ci ha messo del tempo prima di prendere coraggio. La scintilla è arrivata in queste settimane, dove Riccardo prima chiama Ida, senza ricevere risposta, e poi scrive alla dama un messaggio lungo ben 72 righe.

Al momento Riccardo pare convinto che Ida possa essere la donna della sua vita: “Farò di tutto per cambiare, mi sono preso le mie responsabilità: so dove ho sbagliato con Ida e farò di tutto per risolvere i nostri problemi, per stare bene insieme. Anche io ho accusato delle mancanze da parte sua e come ho detto anche a lei, questa cosa non va sottovalutata anche da parte sua”.