Riccardo Guarnieri ha una nuova fiamma: la frecciata di Roberta Di Padua

Riccardo Guarnieri, dopo un silenzio seguito dalla fine burrascosa della sua esperienza a “Uomini e Donne” e della relazione con la dama Roberta Di Padua, è tornato. Il ritorno di Guarnieri ha stupito e non poco, dato che è apparso in compagnia di una donna misteriosa e anche abbastanza procace. Che Riccardo abbia un nuovo amore?

A infiammare il gossip ci ha pensato l’influencer campana, Deianira Marzano. Attraverso il proprio profilo Instagram, la Marzano ha postato lo scatto di Guarnieri in compagnia della donna, la quale a sua volta aveva postato la foto sul proprio profilo e taggato il cavaliere. Riccardo è apparso felice e spensierato, segno che stava bene in compagnia della donna.

“Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui“, ha scritto Deianira. Non si è fatta attendere la replica della sua ex, Roberta Di Padua. La dama ha lanciato una frecciata pesante a Guarnieri, cogliendo la balla al balzo dopo quanto è iniziato a circolare in rete. “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori!“, ha scritto la Di Padua su Instagram.

La storia tra Riccardo e Roberta è terminata bruscamente. A detta dell’ex dama, lui non è mai stato innamorato come lo era di Ida Platano, mentre Guarnieri ha pensato di sganciare la bomba: lui e la sua compagna si erano messi d’accordo per stare più tempo in trasmissione e far crescere i suoi follower. Naturalmente da quel momento qualcosa si è rotto e i due non sono più tornati insieme.

Non sappiamo ancora cosa accadrà a settembre quando “Uomini e Donne” tornerà in onda. La possibilità di vedere il triangolo Ida-Riccardo-Roberta, è alta. Non è da escludere che il cavaliere decida di non ritornare. Certo è che se Riccardo si è fidanzato sicuramente non lo rivedremo in trasmissione. Insomma, non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.