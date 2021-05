Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: arriva la stoccata di Ursula Bennardo

Nell’ultimo periodo a “Uomini e Donne” e non solo, si sta parlando tantissimo della coppia composta da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due qualche mese fa hanno lasciato insieme la trasmissione. Intervistati dal magazine di “Uomini e Donne” hanno parlato di una crisi, salvo poi essere paparazzati insieme mano nella mano per le vie di Salerno.

Ospiti in trasmissione, hanno confermato il momento no parlando proprio di Salerno come situazione di litigio. La loro ospitata a “Uomini e Donne” ha portato la coppia a discutere pesantemente, con accuse reciproche e toni alquanto alti. Nella querelle è intervenuta anche Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta e amica di Riccardo.

L’intervento di Ursula ha preceduto la registrazione di ieri, dove Guarnieri ha vuotato il sacco e parlato di un accordo con Roberta utile per far si che i suoi followers crescessero. Ritornando alla Bennardo, la compagna di Sossio si è scagliata contro Roberta. Attraverso una storia Instagram ha palesato il suo pensiero, ricordando come non esistono, durante il primo periodo insieme, coppie che non abbiano problemi caratteriali e abitudini diverse.

“Ma la differenza tra scegliere qualcuno da avere a fianco e l’essere innamorati è abissale!!! È più facile dare colpe agli altri e convincersi e convincere che non poteva andare piuttosto che ammettere di non essere innamorati“, questo l’affondo dell’ex dama di “Uomini e Donne”. Lo sfogo della Bennardo si è concluso con il simbolo della forza e l’account di Guarnieri taggato.

Secondo Ursula, la Di Padua non è innamorata del suo amico ma nonostante ciò vuole addossargli tutte le colpe. Come detto in precedenza, l’ultima registrazione del trono over è stata decisamente choc, con Riccardo che si è lasciato andare a dichiarazioni pesantissime. Chissà se il pensiero di Ursula cambierà una volta in onda la puntata. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.