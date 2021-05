Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, i reali motivi dell’astio tra i due: parla Roberta Di Padua

A “Uomini e Donne”, in questo periodo stiamo assistendo alla crisi tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La situazione è degenerata e ha portato Riccardo a vuotare il sacco e confessare che in realtà lui e la Di Padua hanno finto la crisi solo per restare nel programma e far crescere i follower di lei. Si è però andati avanti, con altri personaggi che si sono inseriti.

Inevitabile è stato l’intervento di Ida Platano, storica ex di Guarnieri, e Armando Incarnato il quale con Roberta ha sempre avuto un ottimo rapporto, molto meno con Riccardo. Si è parlato di una lite violenta in studio tra i due cavalieri, i quali pare siano addirittura venuti quasi alle mani e fermati solo dai presenti. In realtà il momento non è mai andato in onda e tutte le scene, tagliate.

A tornare sull’argomento ci ha pensato la Di Padua. Intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”, la dama ha svelato il reale motivo che si cela dietro l’astio tra Armando e Riccardo. Secondo Roberta, Guarnieri non avrebbe mai superato il bacio che nel 2019 ci fu tra Ida e Incarnato. In quel periodo, la Platano e Guarnieri si erano lasciati e lei frequentava il cavaliere partenopeo.

Archiviata (almeno così pare) la relazione con la dama bresciana, Riccardo si è ritrovato a fare i conti con Incarnato. Difatti il cavaliere e la Di Padua hanno un legame che a detta di Guarnieri, in passato, sarebbe sfociato anche in qualcosa di fisico. Riccardo ha aggiunto anche un altro particolare, ovvero che Armando avrebbe contattato Roberta per riaprire un discorso con lei, ma la dama si sarebbe rifiutata in quanto già innamorata di Guarnieri.

Dunque, ciò ha portato Riccardo ad andare su tutte le furie e sommando questo episodio a quello passato, ecco che il cavaliere è esploso. A quanto pare la lite tra i due è stata davvero pesante, tanto che ha spinto la redazione a non mandarla in onda. In molti però, hanno creduto che ci fosse dietro un complotto per proteggere alcuni personaggi rispetto ad altri.