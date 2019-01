Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne dimentica Ida Platano con Roberta Di Padua

Ricordiamo Riccardo Guarnieri grazie alla storia d’amore con Ida Platano. I due si conosciuti al trono over di Uomini e Donne, e seppure ci sono state tante incomprensioni, sembrava che tutto potesse andare per il verso giusto. La coppia ha partecipato anche a “Temptation Island Vip“.

Purtroppo le cose tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, dopo “Temptation Island Vip“, non sono andate come previsto. L’ex cavaliere di Uomini e Donne infatti ha deciso di lasciare la dama per le troppe incomprensioni durante la loro vita quotidiana.

Il nuovo flirt di Riccardo Guarnieri

Non ci sono ancora ufficialità, ma in questi giorni il cavaliere è stato visto in intimità con Roberta Di Padua, l’attuale dama di Uomini e Donne, e si pensa che tra i due possa circolare già l’amore. A rivelarlo è il sito “Isa e Chia“, che sul proprio portale pubblica anche una foto e due dichiarazioni dei loro fan

La prima ragazza ha visto la possibile coppia a Bari: “Venerdì intorno alle 15.00 ho visto Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua del Trono Over insieme in Via Sparano a Bari. Camminavano abbracciati, erano molto intimi, tanto che ad un certo punto lui le ha tirato una sculacciata in modo scherzoso”.

Mentre la seconda ragazza lì ha visti a Taranto, nella città di Riccardo Guarnieri. Con loro c’era anche il figlio di Roberta: “Ho visto Riccardo e Roberta del Trono Over insieme in centro a Taranto. Con loro c’era anche il figlio di lei. Ho riconosciuto subito lui, poco dopo lei. All’inizio non ho pensato che stessero insieme perché stavano uno affianco all’altro, ma senza toccarsi. Poi lui, però, le ha messo il braccio intorno alla spalla, con un atteggiamento proprio da fidanzati, e hanno continuato a camminare così”.