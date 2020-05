Riccardo Fogli si racconta a Libero Quotidiano

Di recente Riccardo Fogli, ex cantante dei Pooh, ha rilasciato una corposa intervista a “Libero Quotidiano“, dove chiarisce, per l’ennesima volta, alcuni punti rimasti in sospeso e che in tanti avevano voluto chiedere al cantante; l’intervista infatti appare essere molto variegata, passando dai progetti professionali ai ricordi del passato, fino alle storie d’amore vissute.

Fogli racconta anche di quella volta che la sua ex, Viola Valentino, lo aveva invitato a fare un duetto canoro insieme, in stile Romina e Albano, ma il cantante risponde che di certo lui non è paragonabile ad Albano, in quanto non ha la sua potenza, ne tanto meno lei è Romina, quindi per ora è un no, magari in futuro chissà.

Si ritorna a una domanda cruciale, posta più volta nel corso degli anni al cantante, ovvero il motivo dell’addio ai Pooh. In molti infatti reputano Patty Pravo, sua ex fidanzata, artefice dell’allontanamento del cantante del famoso gruppo italiano; Fogli a tal proposito risponde: “Con il senno di poi mi chiedo cosa importasse ai Pooh con chi ero fidanzato. In quegli anni invece… Ma sono cose lontane“.

Si passa poi alla sua esperienza nello show “L’Isola dei Famosi” e Riccardo afferma che, nonostante tutto, è stata comunque una bella esperienza. Il cantante afferma inoltre che durante la permanenza sull’isola ha perso la bellezza di ben 16 chili, aggiungendo: “Oltre quei 300 granelli di riso, nessuno ci dava da mangiare. Se morivi, qualcuno ti vedeva“.

Fogli non si risparmia poi con il racconto della sua filosofia amorosa, affermando che in realtà è la donna che corteggia l’uomo e non viceversa e questa volta ha anche risposto a quella affermazione fatta da Barbara D’Urso: “Riccardo Fogli andava via come il pane“, alla quale il cantante risponde: “Davvero? Massi, mi faccia fare la figura di quello che non ricorda. Comunque sì, piacevo“.