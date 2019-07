Riccardo Fogli, "L’isola dei famosi" e lo sfogo sul presunto tradimento della moglie

Riccardo Fogli, il celebre cantante dei “Pooh” e protagonista dell’ultima edizione del reality show di canale 5 “L’Isola dei Famosi“, è tornato alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni circa lo scandalo che ha travolto il programma condotto da Alessia Marcuzzi e che lo ha visto tristemente coinvolto, in quanto vittima.

Ci sono ferite dell’anima che difficilmente si riescono a rimarginare, tra queste sicuramente c’è quella che Riccardo Fogli ha subito ingiustamente durante la sua permanenza in Honduras per partecipare al reality “L’Isola dei Famosi“, dove gli è stato svelato, senza tanti giri di parole, il presunto tradimento della moglie Karin Trentini.

Sul Fogli-gate, che ha visto coinvolto anche Fabrizio Corona, il musicista è tornato a parlarne al settimanale di gossip “Nuovo“, dove ha ricordato quei drammatici e dolorosi momenti vissuti, ma anche il rinnovato amore con Karin, che a sua volta ha sempre rigettato le spiacevoli accuse e i pettegolezzi che la riguardavano.

Per Fogli non ci sono dubbi sul fatto che certi personaggi senza scrupoli si sarebbero inventati questa assurda storia per avere visibilità; in tal senso le sue parole: “A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia“.

Il tempo ha lenito il dolore, facendo superare a Fogli e alla sua famiglia questa brutta pagina della loro vita, ma oggi il musicista vuole ricordare solo il bello vissuto in Honduras, cioè quell’avventura meravigliosa, unica ed irripetibile. La fame e la solitudine sono state le sue acerrime nemiche, ma tutto veniva ricompensato dai paesaggi meravigliosi e dal contatto con la natura.

Il sentimento tra Riccardo e la moglie sembra dunque aver vinto su tutto e tutti, dimostrando ancora una volta che i sentimenti, quelli veri ed autentici, non hanno timore delle distanze, così come delle maldicenze. Riccardo Fogli non è stato l’unico naufrago a sparare a zero sul programma, infatti anche Marina La Rosa ha fatto delle rivelazioni inquietanti.