Riccardo Fogli, dopo L’Isola dei Famosi annuncia: "Voglio lasciare la televisione"

Il cantautore e bassista Riccardo Fogli negli ultimi anni ha fatto parlare per alcune esperienze in televisione. Nel 2004 ha vinto la prima edizione di Music Farm, mettendosi alle spalle Ivan Cattaneo ed i Ricchi e Poveri. Nell’ultimo periodo partecipa a “L’Isola dei Famosi“, ove esce qualche puntata prima della finale.

L’esperienza nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi insieme ad Alba Parietti ed Alda D’Eusanio sembra aver dato una scossa alla sua vita. Infatti, durante la sua ultima intervista, ha ufficializzato il suo ritiro dalla televisione per dedicarsi, probabilmente, ad altri progetti e alla sua carriera da cantante.

Le parole di Riccardo Fogli

L’ex componente del gruppo dei “Pooh“, intervistato dal settimanale “Di Più Tv” diretto da Osvaldo Orlandini, annuncia il ritiro dalla televisione. Dichiara che in passato ha già dato molto in questo campo, ma non esclude una sua partecipazione a piccoli programmi televisivi dedicati alla musica.

Le sue parole sul ritiro sono le seguenti: “Voglio lasciare la televisione. Al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato”. Quindi esclude anche una possibile partecipazione ad un reality dedicato alla musica, poiché è intenzionato solamente a fare una ospitata di massimo una puntata.

Successivamente, Riccardo Fogli parla probabilmente del periodo più duro degli ultimi mesi, cioè il caso della compagna Karin Trentini. Durante una delle puntate de “L’Isola dei Famosi” Fabrizio Corona, senza peli sulla lingua e in una maniera molto dura, ha annunciato il presunto tradimento della donna con lo stilista Giampaolo Celli.

Dopo alcuni mesi, questo è il commento di Riccardo Fogli sulla vicenda: “Ero consapevole che, quando partecipi a un reality show, qualcuno può fare le pulci a casa tua: fa parte del gioco. A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia, ma dopo la partecipazione al reality il rapporto con Karin è cambiato in positivo”.