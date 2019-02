Riccardo Fogli a "L’Isola dei Famosi", Dodi Battaglia dei Pooh ironizza: "Forse è un pò fuori luogo, spaesato"

Dodi Battaglia, membro dei Pooh, incoronato nel 1986 dalla rivista Stern come miglior chitarrista europeo, intervistato da Spy, ha rilasciato alcune puntuali considerazioni in merito ai colleghi protagonisti di vari programmi tv in Rai e Mediaset: “Red Canzian è giudice a Ora O Mai Più, Roby Facchinetti è stato a The Voice Of Italy, Riccardo Fogli fa L’Isola dei Famosi. Io frequento meno la TV, non ambisco troppo a farla.”

Il compositore ha confessato di non riuscire a proiettarsi verso la dimensione di giudice, perchè non ama particolarmente opinare sull’operato altrui. Un anno fa gli avevano proposto di fare “Ora O Mai Più”, Dodi ha sostenuto di essere ancora alla vecchia maniera, preferisce un bel concerto e una chitarra in mano.

In merito alla partecipazione di Riccardo Fogli – frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 – a “L’Isola dei Famosi” ha affermato: “Auguro in bocca al lupo all’amico Riccardo Fogli perché lo vedo un pochino spaesato all’Isola dei Famosi. Non dico fuori luogo, solo un po’ spaesatello” Secondo il chitarrista ognuno deve fare i conti con se stesso e Riccardo avrà avuto le sue buone motivazioni per accettare di partecipare al reality. Dodi ha, altresì, sottolineato di non volere giudicare nessuno, di aver visto solo frettolosamente un’immagine del programma:”Non so quanta questa esperienza assomigli a lui, ma sono sicuro che si dimostrerà adorabile, com’è lui”.

Del resto Riccardo Fogli, appena sbarcato a “L’Isola dei Famosi”, si è lasciato andare ad una clamorosa gaffe. Il cantante è giunto in Honduras con un giorno di ritardo perché impegnato nell’ultima tappa della sua tournée. I naufraghi hanno accolto positivamente il suo ingresso: la mattina successiva la produzione ha fatto un regalo ai concorrenti, gli hanno concesso mezz’ora di relax con una massaggiatrice della zona.

Il cantante è stato prescelto per il gradito dono e le telecamere lo hanno ripreso mentre si lasciava andare ad espressioni decisamente inopportune verso la massaggiatrice robusta e di colore: “Oh però ragazzi, non lasciatemi solo… ho paura… magari mi violenta” ha osservato il 71enne lasciando basiti gli altri concorrenti.