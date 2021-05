Reunion per le Rosmello: Rosalinda Cannavò e Dayane Mello di nuovo insieme

Sono state forse le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. Un rapporto nato sotto il segno dell’amicizia, divenuto col tempo sempre più sentito, sempre più profondo, al punto che i tanti fan hanno iniziato a pensare che oltre al sentimento di amicizia vi fosse anche quello amoroso. Parliamo ovviamente della coppia formata da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, chiamate dai fan con il simpatico soprannome di “Rosmello“.

In una passata intervista la stessa Dayane aveva in parte confermato le ipotesi dei tanti fan, ovvero che tra le due ragazze stesse nascendo qualcosa di veramente speciale: “La storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle Rosmello, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo. La gente ha sognato con noi e noi non fingevamo per nessuno“.

La riunione della “Rosmello”

Dopo la fine del GF Vip fu la stessa Rosalinda a volersi prendere del tempo per se stessa e per il suo attuale fidanzato, Andrea Zenga, ma sopra ogni cosa la ragazza voleva prendere le distanze da Dayane, a causa dei suoi comportamenti oltremodo contorti e criptici nella casa, assunti soprattutto durante le ultime puntate.

Dopo svariati mesi si è avuto però modo di vedere le due ragazze di nuovo insieme, in una particolare reunion con il fine ultimo di un nuovo progetto lavorativo insieme. Le Rosmello infatti ne hanno approfittato per vedersi, lasciando il passato alle spalle, pronte per poter ricoltivare il rapporto perduto in precedenza.

In un recente video postato su Twitter è possibile infatti vedere Dayane abbracciare Rosalinda, ringranziandola anche della sua presenza: “grazie di esserci“. Sembra dunque che i dissapori passati all’interno della casa siano ora solo un lontano ricordo. Cosa accadrà ora? Le due ragazze avranno modo di maturare il loro rapporto? Non resta che attendere per scoprirlo.