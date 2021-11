Renga consola Ambra dopo la delusione Allegri: "Io e lei per sempre una famiglia"

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo c’è anche Francesco Renga, cantautore di successo attualmente impegnato nel programma “All together now” ed ex compagno di una donna che proprio in questi giorni è al centro del gossip per via della fine della sua ultima storia d’amore. Parliamo ovviamente di Ambra Angiolini, finita nella bufera dopo che il settimanale “Chi” ha rivelato la rottura con l’allenatore Max Allegri e i ripetuti tradimenti di lui.

A Silvia Toffanin, Renga ha parlato anche di Ambra: ovviamente non come compagna (la loro storia è finita ormai da tanti anni), ma come madre dei suoi due figli, Jolanda, la più grande, e Leonardo. E le parole del 53enne cantautore bresciano nei confronti della ex sono state davvero bellissime, di quelle che qualsiasi donna e mamma si augurerebbe di ricevere.

Francesco Renga su Ambra Angiolini: “Noi saremo sempre una famiglia”

“Io, Ambra, Jolando e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia” ha dichiarato Francesco Renga a Silvia Toffanin, spiegando come costruire un equilibrio dopo la separazione sia stata una vera e propria sfida che sono riusciti a vincere solo col tempo e tanta pazienza. “Credo che la cosa più bella e rispettosa sia il rispetto dei ruoli e della felicità altrui. Se i figli vedono i genitori sereni e che si rispettano hai fatto un buon lavoro” ha detto ancora Renga.

L’artista ha ammesso che all’inizio tra lui e Ambra ci sono stati degli attriti, perché quando finisce una grande storia d’amore è sempre una sconfitta, ma oggi il loro rapporto è bellissimo. Parole, quelle dell’ex, che per la Angiolini sicuramente saranno state un balsamo sulla ferita causata dal tradimento di Massimiliano Allegri, che dopo quattro anni di storia l’ha lasciata sparendo e intimandole – pare tramite avvocati – di lasciare la sua abitazione milanese dove lei si era da poco trasferita.

Insomma, nel periodo “no” che sta vivendo l’attrice, probabilmente l’amore per i figli Jolanda e Leonardo e il rapporto sereno e affettuoso con l’ex Renga rappresentano gli unici, immutabili punti fermi della sua vita.