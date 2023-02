Renato Zero su Rosa Chemical: "Ho tanti sosia, ma l’originale vince sempre"

Ascolta questo articolo

È tra gli artisti più nominati. Rosa Chemical è sulla bocca di tutti e questa volta Renato Zero spiega esattamente cosa pensa nel massimo della sincerità. “A 72 anni posso dire quello che voglio ed è sempre importante dire le cose come stanno. Bisogna farlo“. Il cantante italiano torna dal vivo in tour con ‘Da Zero a Zero-Una sfida in musica‘ che prenderà il via il 7 Marzo da Firenze e girerà un po’ tutta l’Italia.

Al Festival di Sanremo anche quest’anno non sono mancate le polemiche e il protagonista è proprio Rosa Chemical. Nell’intervista, Renato Zero come premessa ha affermato che quando apre i social network vede sempre un sacco di sosia che tenterebbero di imitarlo. “Bisognerebbe che oggi i ragazzi fossero più pronti, prima di essere mandati allo sbaraglio. Ma la garanzia è che l’originale vince sempre” spiega Renato.

Intervista Renato Zero: no a Sanremo, sì a C’è Posta per Te

Renato Zero, però, afferma anche che non è colpa di Rosa Chemical, quanto di chi lo manda in onda. Infatti, pensa che chi propone questo tipo di artisti pensi che la musica sia solo una performance. “Mandare in scena persone che non hanno la giusta preparazione, non riuscire a trovare un’identità, è un fatto grave. Noi avevamo alle spalle un team di professionisti che ci seguivano nella musica, ma non solo“.

Amadeus quest’anno aveva invitato Renato Zero, ma a seguito del tour che inizia tra un paio di settimane, non c’era tempo per potersi esibire e preparare anche per un altro palco, nonostante si trattasse dell’Ariston. Tuttavia a C’è Posta per te su Canale 5 il cantautore è apparso come ospite a sorpresa proprio nel sabato della finale di Sanremo.

Il motivo di questa scelta è presto detto: presentarsi a Sanremo per cantare dal vivo implica una preparazione a monte, mentre per andare nel programma di Maria De Filippi serve meno tempo. Tuttavia, afferma che se per il prossimo anno verrà invitato potrebbe farci un pensierino.