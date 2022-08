Renato Pozzetto, la notizia via social dopo il malore improvviso: fan sotto choc

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il notissimo attore tv Renato Pozzzetto. Si tratta di una delle personalità più famose in Italia, in quanto ha recitato in film divenuti un cult della cultura cinematografica del nostro Paese. Una personalità poliedrica e versatile quella di Renato Pozzetto, che si è fatto conoscere al grande pubblico in brevissimo tempo. In questi giorni purtroppo per lui non ci sono state buone notizia, la vicenda stata ripresa da tutti i giornali.

Renato Pozzetto è stato infatti ricoverato lo scorso 12 agosto all’ospedale di Circolo di Varese. L’attore avrebbe avuto un malore improvviso, le sue condizioni non erano comunque molto gravi, anche se i medici hanno preferito tenerlo in osservazione ed eseguire gli accertamenti di routine. A quanto pare lo stesso tipo di malore aveva colto Pozzetto due anni fa, costringendolo ad alcuni giorni di ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Adesso sono arrivate altre informazioni circa il malore che lo ha colpito.

Renato Pozzetto: l’annuncio ai fan

Quando si è diffusa la notizia del malore di Renato Pozzetto i fan sono andati immediatamente in ansia, cominciando ad informarsi circa le condizioni di Renato. “A 80 anni, se hai vissuto, la nostalgia è un fatto naturale. Ma non ho nostalgia del mio lavoro. Ce l’ho per mia moglie, alcune storie personali, no di certo per il cinema” – queste erano state le sue parole in una intervista a Fanpage pubblicata diverso tempo fa.

Proprio in queste ore Pozzetto ha sorpreso tutti intervenendo con un post a mezzo social, con il quale ha informato circa le sue condizioni di salute. I fan sono stati ovviamente contenti di poterlo nuovamente sentire. Le sue parole dopo questi giorni di ospedale sono state condite con la sua solita ironia.

“Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac” – così ha detto l’attore. A fine luglio tra l’altro l’attore ha compiuto 82 anni e in quell’occasione aveva pubblicato una sua foto che lo ritraeva in una locanda. Renato Pozzetto quindi al momento sta bene, anche se ovviamente l’apprensione è stata tantissima per il suo malore.