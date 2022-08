Renato Pozzetto, la brutta notizia è appena arrivata: fan sconvolti

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il notissimo attore tv Renato Pozzzetto. Si tratta di una delle personalità più famose in Italia, in quanto ha recitato in film divenuti un cult della cultura cinematografica del nostro Paese. Una personalità poliedrica e versatile quella di Renato Pozzetto, che si è fatto conoscere al grande pubblico in brevissimo tempo. In queste ore purtroppo sul suo conto non ci sono buone notizie, i fan sono rimasti sconvolti alla notizia appena arrivata.

Renato Pozzetto, lo ricordiamo, è nato 82 anni fa a Laveno Mombello. Nel corso della sua carriera ricordiamo i film Le Comiche e soprattutto Ragazzo di Campagna. Pozzetto ha recitato anche in Le Comiche 2, pellicola che lo ha consacrato al cinema nazionale. Renato ha avuto anche un ruolo nel film Lei mi parla ancora di Pupi Avati. Ma purtroppo in queste ore è arrivata una tragica notizia.

Cosa è successo a Pozzetto

A quanto pare Renato Pozzetto è ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese dallo scorso venerdì, 12 agosto. L’attore avrebbe avuto un malore improvviso, al momento le sue condizioni non sarebbe gravi ma la situazione viene tenuta sotto costante controllo da parte dei medici del nosocomio lombardo.

A quanto pare lo stesso tipo di malore aveva colto Pozzetto due anni fa, costringendolo ad alcuni giorni di ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano. “Pozzetto è stato infatti ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese, nel reparto di medicina, in seguito a un malore che lo ha colpito venerdì scorso, 12 agosto”– così riporta Varese News.

“A 80 anni, se hai vissuto, la nostalgia è un fatto naturale. Ma non ho nostalgia del mio lavoro. Ce l’ho per mia moglie, alcune storie personali, no di certo per il cinema” – così aveva raccontato l’attore a Fanpage diverso tempo fa. Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori dettagli su quanto avvenuto all’attore.