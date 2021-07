Reinhold Messner, il figlio Simon a ruota libera: "Sua moglie ha l’età di mia sorella"

Simon Messner è il figlio del celebre Reinhold Messner, soprannominato il ‘re degli ottomila’. Nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, il ragazzo si è raccontato a cuore aperto, svelando alcuni retroscena inediti riguardanti il rapporto con il padre e non solo. Una relazione burrascosa, la loro, che ha influenzato in passato le scelte del giovane.

Scalate, alpinismo e montagna erano tutte tematiche di cui si discuteva spessa in casa Messner quando il piccolo Simon era piccolo. Argomenti che in quel periodo, però, non lo entusiasmavano e lo coinvolgevano. A 17 anni c’è stato un cambio di rotta. La prima scalata in vetta lo ha rapito e stregato.

Da quel momento non è riuscito a farsi passare il brivido eccitante e adrenalinico che solo questo sport riesce a regalare. “Eppure soffrivo di vertigini” ha ammesso Simon, quindi ha proseguito dicendo – “Da piccolo mi bastava un’altezza di due metri e mi prendeva il panico“. Ma c’era qualcosa che però lo riportava nuovamente su.

Simon voleva scoprire il motivo della sua paura. Ed è così, superando i suoi limiti, che il figlio di Messner è diventato anche lui alpinista. Il rapporto tra il celebre scalatore ed il figlio, però, non è sempre stato rose e fiori. Il racconto di Simon si fa più intimo nel momento in cui rivela che quando aveva bisogno del padre, lui, semplicemente non c’era.

Per sua stessa ammissione Simon dice: “La nostra non è mai stata una relazione padre-figlio”. Insomma il giovane ha delle parole molto dure per il padre, che sembra non lo abbia mai portato in arrampicata con lui. Meno che mai fatto partecipe delle sue straodinarie avventure. Oggi Simon tiene a precisare che ognuno di loro ha la propria vita.

Ma non sembra che questa vita li porti sulla stessa strada. Chissà magari, invece, un giorno sulla stessa vetta. Insieme. A creare delle distanze tra i due c’è anche qualche altra cosa. “Non accetto che sua moglie abbia l’età di mia sorella” ha dichiarato il giovane.