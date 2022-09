Regina Elisabetta, un segnale dal cielo dopo la sua scomparsa. Gli inglesi gridano al miracolo

Ascolta questo articolo

La scomparsa della Regina Elisabetta ha lasciato una nazione in lacrime. L’Inghilterra sta ancora piangendo la scomparsa della sua sovrana e la sensazione di smarrimento è comune a tutti gli inglesi. Il mondo intero ha accolto questa triste notizia con dolore e la consapevolezza che con lei se ne è andato un pezzo di storia.

La Regina, però, sembra aver voluto mandare al suo popolo che le è stato sempre molto fedele e affezionato, un ultimo segnale, qualcosa che potesse far comprendere con quanta serenità avesse lasciato questo mondo. Alcuni inglesi, dopoaver visto l’immagine, hanno addirittura gridato al miracolo.

La nuvola della Regina Elisabetta commuove tutto il mondo

Una cittadina inglese che abita a Telford nell’est della contea di Shropshire, poche ore dopo la scomparsa della sovrana ha scattato una foto che ha lasciato a bocca aperta, nell’immagine si vede chiaramente la sagoma della Regina andare verso una luce fortissima, come se stesse varcando la soglia del Paradiso.

Si riconosce chiaramente il suo inconfondibile cappello che negli anni ha sfoggiato con ogni colore possibile, abbinato perfettamente ai suoi outfit regali che le hanno assicurato ogni volta articoli e post nelle più famose riviste di moda e style di tutto il mondo.

“Mentre tornavo a casa ho visto questa nuvola e sono andata nel panico“, queste le parole che la donna ha pubblicato su Facebook insieme alla foto diventata ben presto virale e condivisa da migliaia di inglesi e non solo. Alcuni hanno visto in quell’immagine un chiaro segnale della loro Regina, così come è stato interpretato l’arcobaleno apparso pochi attimi dopo l’annuncio della sua scomparsa: “L’arcobaleno al castello di Windsor mi ha fatto piangere. La Rainbow Queen ci ha inviato un segno”, ha scritto un utente. Insomma, è chiaro a tutti che dietro di lei la monarca ha lasciato una scia di amore e affetto che non svanirà mai.