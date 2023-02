Regé-Jean Page rivela: "Ecco perché ho lasciato Bridgerton"

Ascolta questo articolo

Quando “Bridgerton” ha fatto il suo debutto nel 2020, è diventato immediatamente un fenomeno mondiale, rivelandosi essere una delle serie di maggior successo per il gigante dello streaming Netflix. La prima stagione dello show, che conquistò i cuori degli spettatori, era incentrata tra la storia d’amore tra Daphne Bridgerton ed il Duca di Hastings Simon.

Dopo l’enorme successo riscosso dalla prima serie, fu con enorme delusione che i fan dello show appresero che il protagonista Regé-Jean Page, interprete di Simon, non avrebbe fatto ritorno per le stagioni successive. Mentre lo show ha pubblicato lo scorso anno la seconda stagione e sono in corso le riprese della terza, l’attore ha rivelato il motivo che lo ha portato alla decisione di lasciare lo show senza fare mai più ritorno.

In una nuova intervista con Vanity Fair, l’intervistatore ha chiesto a Regé-Jean se avesse scelto di abbandonare il ruolo per tentare di evitare di essere “incasellato” in un ruolo per il resto della sua carriera. L’attore, che vedremo presto al cinema in “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri“, ha risposto dicendo che la sua vera ragione era “molto più semplice” di quanto suggerito. “Ho firmato un contratto per fare un lavoro e ho finito il lavoro e poi ho fatto altri lavori. Questo è tutto. Questa è la storia“, ha spiegato.

“Vorrei che fosse una motivazione più affascinante di così“, ha continuato. “Quando abbiamo finito la storia, la tentazione sarebbe stata quella di abbandonare altre distrazioni e dire: ‘Oh, beh, la storia è andata molto bene, quindi possiamo cambiarla leggermente e aggiungere altre cose’. Ma non era quello per cui eravamo stati ingaggiati“.

Contrariamente a Page, l’interprete di sua moglie Daphne, l’attrice Phoebe Dynevor, è tornata ad interpretare il ruolo per la seconda stagione, che ha visto protagonisti il Visconte Anthony Bridgerton e Kate Sharma. Tuttavia, l’attrice ha recentemente dichiarato che non è prevista la sua presenza per la terza stagione, anche se non ha escluso un possibile ritorno in futuro. La terzia serie dello show sarà incentrata sulla coppia composta da Colin Bridgerton e Penelope Featherington.