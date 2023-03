Reese Witherspoon annuncia il divorzio a pochi giorni dal 12esimo anniversario di nozze

A pochi giorni dal loro anniversario di nozze, Reese Witherspoon e Jim Toth hanno annunciato la notizia shock del loro divorzio. L’attrice 47enne ed il marito manager 52enne porranno fine al loro matrimonio, come annunciato in una dichiarazione congiunta rilasciata venerdì, pochi giorni prima del loro 12° anniversario di matrimonio, che cadrà questa domenica.

“Abbiamo alcune notizie personali da condividere… È con grande cura e considerazione che abbiamo preso la difficile decisione di divorziare“, hanno detto. “Abbiamo trascorso tanti anni meravigliosi insieme e stiamo andando avanti con profondo amore, gentilezza e rispetto reciproco per tutto ciò che abbiamo creato insieme”.

Reese e Jim iniziarono a frequentarsi a gennaio del 2010. A dicembre dello stesso anno annunciarono il loro fidanzamento, e si sposarono in una cerimonia intima a marzo del 2011 nel ranch di lei in California. La coppia condivide un figlio di 10 anni di nome Tennessee James, nato il 27 settembre 2012.

“La nostra più grande priorità è nostro figlio e tutta la nostra famiglia mentre navighiamo in questo prossimo capitolo“, hanno aggiunto nel comunicato. “Queste questioni non sono mai facili e sono estremamente personali. Apprezziamo davvero il rispetto di tutti per la privacy della nostra famiglia in questo momento“.

Reese è stata precedentemente sposata con il collega e co-star di “Cruel Intentions” Ryan Philippe dal 1999 al 2007, e condivide con lui la figlia Ava di 23 anni ed il figlio Deacon di 19. In seguito a divorzio da Ryan, frequentò dal 2007 al 2009 il collega Jake Gyllenhaal. Pochi mesi dopo la rottura, conobbe Toth ad una festa a casa di amici in comune.

Jim Toth è un agente della Creative Artists Agency, di cui anche Reese è cliente, e segue attori del calibro di Matthew McConaughey, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jamie Foxx, Zoe Saldana, Chris Evans, Salma Hayek, Zooey Deschanel e Neil Patrick Harris.