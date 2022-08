Reazione a catena, dopo l’eliminazione dei Monelli viene tutto a galla: "Fuori, ladri.."

Ascolta questo articolo

Il palinsesto televisivo delle reti Rai, come si sa propone diversi programmi divertenti e di cultura che incollano al teleschermo i telespettatori nella prima fascia serale. Uno di questi è sicuramente Reazione a Catena, un format dove i concorrenti, che partecipano sempre in tre per squadra, devono indovinare delle catene di parole. Nel corso degli anni, sin dalla sua ideazione, il programma ha avuto grandissimo successo, tanto che viene sempre riproposto ogni stagione.

Attualmente il programma viene condotto dal bravissimo Marco Liorni. In questi giorni però un gruppo di concorrenti che ha partecipato è stato colpito in pieno dalle cirtiche che gli haters gli hanno riversato sopra. Come si sa chi arriva alla catena finale si rivela campione e partecipa quindi alla puntata successiva. Ma tre concorrenti non sono stati proprio graditi al pubblico.

Monelli: “fuori, ladri”

In queste settimane ha partecipato alla trasmissione il trio dei Monelli, composti da Domenico, Martina e Federica. Negli scorsi giorni i tre hanno dovuto abbandonare la trasmissione perchè hanno perso: lo stesso Liorni si è complimentato con loro, in quanto durante la loro permanenza hanno vinto 147.922 euro.

Eppure i tre non sono stati assolutamente graditi al pubblico di casa: nonostante siano stati protagonisti per tante puntate i Monelli, come altri campioni, non sono riusciti ad entrare nel cuore degli italiani. Subito dopo la puntata in cui hanno vinto oltre 70mila euro di montepremi le critiche si sono fatte più feroci.

Alla loro eliminazione c’è chi un un certo senso ha “festeggiato” con toni assolutamente fuori luogo. “Con tutti quei soldi immeritati” – così hanno scritto tre internauti. mentre altri si sono lasciati andare ad altri termini. “A casa ladri” – così si leggeva in uno dei commenti postati dagl internauti. Sicuramente al gruppo non avranno fatto piacere queste critiche pesanti che sono assolutamente immeritate.