Raz Degan beccato con la nuova fidanzata Stuart: il disprezzo di Paola Barale

Per la prima volta Raz Degan è stato beccato – e fotografato – mentre passeggiava per le vie di Roma con la sua fidanzata Stuart. I due stanno insieme da poco più di un anno e sembrano più uniti e affiatati che mai. Stuart era comporsa per la prima volta nell’agosto del 2019 sul profilo Instagram del modello israeliano. Lui aveva pubblicato una foto della donna di spalle, mentre fissava l’orizzonte sul mare.

“Credi nella magia?” aveva scritto Degan nella didascalia che accompagnava lo scatto. Tempo dopo, quando era stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il modello e attore era tornato su quella romantica foto che a quanto pare aveva scattato lui stesso. Aveva così spiegato che la donna ritratta era Stuart, la sua compagna, una donna estremamente riservata, che non ama i riflettori e desidera stare lontana da tutto quello che è legato al mondo del gossip e della televisione.

Raz Degan fidanzato con una “sirena”, Paola Barale lo ricorda così

Raz Degan ha anche ammesso di essere molto innamorato di lei, che considera “una sirena”. “Se lei è speciale? Yes! Non sono mai stato uno che mette in luce la propria vita privata. Sono un po’ all’antica. Ho molto rispetto della mia privacy” ha raccontato alla Toffanin. Ha spiegato poi di aver pubblicato la foto con Stuart perché è una foto che fa sognare, e il suo lavoro è (anche) questo.

Fin da subito Raz ha portato la sua Stuart in Puglia, nel trullo che ha ristrutturato e in cui vive ormai da anni. All’Isola dei Famosi, qualche anno fa, aveva spiegato di considerarlo il suo porto sicuro, la sua terra natale, quella a cui appartiene la sua anima, anche se è nato a Israele. Ormai Paola Barale – con cui Raz ha avuto una lunghissima storia durata oltre dieci anni – non è altro che un ricordo lontano.

Ma se lui non ne parla mai, lei invece sì. Anche perché, ovunque venga invitata, la show-girl viene puntalmente messa dinanzi ad alcuni video dove compare assieme all’ex fidanzato. E la cosa non le fa piacere. Di Raz Degan, del resto, la Barale negli ultimi due anni ha sempre parlato con grande e ostentato disprezzo. “Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto male” ha detto di recente. “Sono finite nel dimenticatoio. Non ho nessun piacere a parlare di queste persone” ha concluso.