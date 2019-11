Raoul Bova piange la morte di mamma Rosa

Il celebre attore Raoul Bova piange la scomparsa dell’amatissima mamma. La triste e dolorosa notizia non è però arrivata per vie ufficiali, piuttosto tramite un post pubblicato nelle ultime ore sul profilo ufficiale dell’attore nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, che nel giro di poco è stato invaso da commenti di cordoglio da parte di amici vip e fan dell’artista.

“Mi piace ricordarti così mammina mia” – ha scritto l’attore a commento di uno scatto in bianco e nero che lo ritrae al fianco della sua adorata mamma, quindi ha aggiunto – “Risate, abbracci e fiori…”, poi il compagno di Rocio Morales ha voluto ricordare il carattere forte della sua mamma ringraziandola per tutto quello che è stata e che gli ha trasmesso.

Il post di Raoul ha ricevuto nel giro di poco tempo numerosi commenti di cordoglio per quella mamma defiinita da lui stesso “rock”, e di cui l’attore aveva spesso parlato anche durante le sue tante interviste. Una mamma sempre sorridente, effervescente, spumeggiante, che ha seguito passo passo la carriera dell’attore.

Tra i tanti commenti commemorativi anche quello della compagna di Bova, l’attrice Rocio Morales che nel suo account sui principali social network ha scritto: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’anima rock” – per poi aggiungere – “come dicevo sempre io“.

Sono stati davvero tanti anche i commenti degli amici vip dell’attore, tra i primi a scrivere c’è stata l’attrice partenopea Tosca D’Aquino, che ha commentato questo triste momento ricordando l’importanza che la figura della mamma ha per ognuno di noi, in tal senso le sue parole: “Mi dispiace tanto! La mamma è sempre la mamma! Non c’è età in cui ci si sente pronti a lasciarla andare… ma lei sarà sempre accanto a te!”.

Anche Roberto Alessi, direttore del celebre magazine di gossip “Novella 2000”, ha lasciato un commento sotto il post pubblicato da Bova su Instagram, ricordando all’attore che si smette mai di essere figli. A questi commenti si sono aggiunti anche quelli della showgirl Valeria Marini, di Antonella Clerici ed anche della cantante Laura Pausini.

Nel 2018 l’attore ha dovuto affrontare un altro grave lutto, cioè quello della scomparsa del padre. A pochi mesi dalla sua morte, Raoul, in occasione di un’intervista al talk show “Verissimo”, aveva parlato del padre e dell’equilibio zen che l’uomo aveva raggiunto vivendo in campagna, facendo l’orto con le sue caprette. Adesso a distanza di pochi mesi l’attore ha dovuto dire addio anche all’adorata mamma Rosa.