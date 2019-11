Raoul Bova in lutto, l’ex moglie Chiara Giordano criticata sul web: la sua risposta è da applausi

Raoul Bova ha perso la sua mamma Rosa e la notizia è stata diffusa direttamente da lui tramite il suo profilo Instagram, su cui ha pubblicato una foto con la madre in sella ad una moto e la scritta: “Mi piace ricordarti così mammina mia. Risate, abbracci e fiori“. Infiniti i messaggi di cordoglio e di affetto ricevuti sotto il post.

Ma il web, sempre attento e con le antenne dritte, ha notato un particolare che non è stato per niente gradito. Quasi in contemporanea, sul profilo dell’ex moglie dell’attore Chiara Giordano, è comparsa una foto che la ritraeva con il suo insegnante di ballo poco prima di iniziare una gara, sorridente e tranquilla: “(Quasi) Pronti per il nostro primo Show“, recitava il post.

Chiara Giordano risponde con eleganza alle critiche

Un followers le ha fatto notare che non era il caso di pubblicare una foto così “allegra” in un giorno tanto triste per l’ex marito. La risposta di Chiara Giordano ha spiazzato tutti per la sua gentilezza e il suo garbo: “Credimi il rispetto c’è stato. Non tutto si comunica in tempo reale e la vita vera non dovrebbe essere quella dei social ma quella vera”.

In risposta a questa affermazione, arriva il commento di un altro follower rimasto colpito dalle buone maniere della Giordano che, ormai, sui social sono quasi rimaste un lontano ricordo: “Avevo pensato anche io ad una mancanza da parte tua ma la tua risposta, cordiale e gentile, intelligente come tuo solito, mi ha fatto sentire piccola piccola“, precisa l’utente e di tutta risposta la Giordano evidenzia il fatto che non sempre la vita reale e i social sono sincronizzati, inoltre precisa: “E poi se uno ne parla è perché ne parla se non ne parla allora non va bene…aiutoooo! Io nei social metto il bello le cose dolorose e intime le ho sempre tenute per me!“.

Insomma, ancora una volta la Giordano ha dimostrato di avere una diplomazia invidiabile e un self-control non indifferente. Come aveva già dimostrato durante il divorzio con Raoul Bova, gestito con eleganza e rispetto reciproco.