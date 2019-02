Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales: la coppia sarebbe in crisi per colpa della gelosia

Fanno coppia fissa dal 2013, ma dopo sei anni qualcosa tra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales sembra non andare più per il verso giusto. Le chiacchiere degli ultimi tempi parlano di una crisi sempre più profonda, originata dalla morbosa gelosia del 47enne attore di origini romane.

Così come apparso sul settimanale Oggi, l’interprete di Piccolo Grande Amore sarebbe fin troppo geloso della sua compagna. Questa dal canto suo sarebbe non solo afflitta, ma anche esacerbata da una situazione sempre più insostenibile: le discussioni e i continui sospetti starebbero mettendo in seria difficoltà la prosecuzione della loro storia d’amore.

In particolare sembra che ad innescare gli attacchi di gelosia sia stata la figura di Biagio Izzo, attore e comico di origini napoletane con cui Rocio ha lavorato sia a teatro che al cinema. Al momento non è dato sapere se tutto ciò altro non sia che una voce priva di fondamento, ma resta il fatto che per la donna è sempre più difficile nascondere l’insofferenza nei confronti del padre delle sue due figlie Luna e Alma.

A complicare il tutto ci sarebbe poi il desiderio di Rocio di convolare a nozze con Raoul Bova. Dopo la sua recente apparizione a Verissimo, la showgirl spagnola aveva riferito di sognare il matrimonio. “Mi piacerebbe sposarmi, lo amo tantissimo” erano state le sue parole. Ciononostante la tanto agognata proposta ancora non è arrivata.

In effetti sin dall’inizio, il loro amore è stato molto chiacchierato se non addirittura contestato. La love story è coincisa infatti con la fine del matrimonio tra Raoul e Chiara Giordano, unione dalla quale erano nati tre figli, Sophia, Alessandro e Francesco. Legarsi ad una donna più giovane di 17 anni è stato inizialmente interpretato come un colpo di testa, ma a quanto pare le cose tra lui e la moglie erano naufragate già da diverso tempo. Ma ora che Rocio è riuscita a farsi accettare come compagna di Raoul, è stufa di dover dimostrare a tutti la sincerità del suo amore, e non solo verso i media, ma soprattutto verso l’uomo di cui è perdutamente innamorata.