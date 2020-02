Raoul Bova e Rocio Munoz litigano per strada: musi lunghi dopo la cena insieme

“Anche i belli e famosi litigano” è il caso di dire dopo aver letto sulle pagine del settimanale “Diva e Donna” il servizio che riporta la notizia di un litigio tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Questo screzio riporta la coppia tra noi comuni mortali che spesso mitizziamo i vip, immaginandoli sempre in situazioni idilliache lontano dalle normali vicissitudini amorose.

E allora eccoli anche loro, dopo una cena in pizzeria, alle prese con un momento di tensione che provoca musi lunghi e sguardi seri, molto diversi da quelli trasognanti pubblicati generosamente su profili social e riviste rosa. Ecco come sono andati i fatti ripresi da alcuni paparazzi del noto settimanale “Diva e Donna“.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales discutono animatamente

In pratica, Raoul e la sua compagna Rocio stavano cenando in una pizzeria, quando all’improvviso hanno iniziato a discutere animatamente, cambiando le espressioni sui loro volti. Ancora contrariati, hanno deciso di lasciare il locale e l’attrice si è diretta verso l’uscita, allontanandosi con le mani in tasca. L’ha seguita Bova cercando di raggiungerla, e in più occasioni i due si sono fermati per strada per trovare un punto di incontro.

Pace che, almeno sotto l’occhio vigile dei paparazzi, non è avvenuta, anzi si ipotizza che possa essere continuata anche una volta giunti a casa. Tutto fa pensare ad una crisi abbastanza importante, dal momento che non sono riusciti a contenere le loro reazioni stizzite pur sapendo di poter essere fotografati all’improvviso.

Tempo fa Bova e Rocio avevano già attraversato un momento difficile a causa di alcune dichiarazioni che dipingevano lui come un “traditore” e la sua compagna una “rovina famiglie“, fino a spingere l’attore a rilasciare importanti dichiarazioni: “Sono il bersaglio di una campagna. Il traditore che merita la gogna. Finora non avevo mai reagito per non peggiorare le cose, ma alla fine ho capito che in realtà le peggioro stando zitto. Perché chi è mosso dal rancore non si ferma, più incassi e più attacca. E io devo proteggere i miei figli da questa guerra”, aveva dichiarato sulla rivista “Vanity Fair”.