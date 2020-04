Raoul Bova, commuove l’omaggio ai genitori, nuove frecciatine dall’ex suocera

Annamaria Bernardini de Pace, celebre avvocato matrimonialista ed ex suocera dell’attore Raoul Bova, sarebbe tornata a parlare dell’ex marito della figlia Chiara Giordano, Raoul Bova, continuando a puntare il dito contro l’artista, che ormai si è ricostruito una famiglia al fianco dell’attrice Rocio Munoz Morales. Nelle stesse ore, l’attore ha invece pubblicato un post molto commovente in onore degli amati genitori.

Dopo la rottura con Chiara Giordano, Raoul ha dovuto vedersela anche con l’ex suocera, che sarebbe stata querelata e denunciata per danno d’immagine, in occasione della pubblicazione di alcune sue lettere su Il Giornale, dove l’avvocato matrimonialista faceva riferimento al genero degenerato, parole che in tanti hanno ritenuto fossero indirizzate alla volta di Bova.

Il post di Raoul Bova commuove i fan

Subito dopo, però, la Bernardini De Pace puntualizzò che le sue parole non erano riferite all’attore, bensì ad un fedigrafo tipo, che non ha cuore né fegato. Se Chiara Giordano sembra aver recuperato un rapporto con l’ex marito, cosa diversa è per l’ex suocera, con cui lo scontro sarebbe sempre aperto.

In un’intervista la De Pace disse: “Il mio astio verso di lui è stata tutta una montatura giornalistica. E comunque, per quanto lo possa disistimare, Raoul Bova è il padre dei miei due nipoti, oramai di 18 e 19 anni, e in quanto loro padre lo rispetto“. Parole che sembrano aver appianato i dissapori del passato, ma la Bernardini De Paci è sempre pronta a difendere sua figlia e i suoi nipoti.

In una recente intervista al settimanale di gossip “Diva e Donna”, l’avvocato si è raccontata a cuore aperto, ammettendo di essere profondamente orgogliosa non solo delle sue figlie, ma anche dei suoi nipoti: “Sono orgogliosa delle mie figlie e i miei nipoti, sono le mie gioie più grandi“. Annamaria ha raccontato di aver scelto di fare solo la mamma fino ai 10 anni delle figlie, perché ritiene che il mestiere più difficile e complicato del mondo.

Sull’ex genero cosa avrebbe invece detto? “Non lo stimo affatto“. Intanto Raoul Bova ha intenerito i fan e followers con un dolce post pubblicato sui suoi profili social, dedicato ai genitori: “Che bello vedervi così, papà e mamma!“, parole scritte a corredo di un’immagine che ritrae i genitori dell’attore. Raoul ha poi proseguito scrivendo: “Mi mancate, vi voglio bene“.