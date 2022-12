Randy Fenoli di "Abito da sposa cercasi" si è fidanzato

Ascolta questo articolo

Dopo aver aiutato migliaia di spose a trovare l’abito perfetto per coronare il loro sogno d’amore, è arrivato il momento di arrivare all’altare per Randy Fenoli. Randy, uno dei protagonisti della trasmissione Abito da sposa cercasi“, ha infatti annunciato di essersi ufficialmente fidanzato con il compagno Mete Kobal.

È stato Randy a fare la proposta sabato al suo partner, che frequenta da quasi un anno, presso l’hotel Marmara Park Avenue a New York City. Randy ha detto a Mete che erano diretti a cena al Museum of Modern Art, ma invece aveva 50 dei loro amici e familiari ad aspettare nell’atrio dell’hotel, dove si è inginocchiato e gli ha chiesto di sposarlo.

Randy ha organizzato l’elaborata proposta a sorpresa per Mete con mesi di anticipo, con l’aiuto della planner Marcy Blum. “La visione di Randy era esagerata, arredamento lussureggiante, un grande momento wow e tutta la sua famiglia e gli amici in una stanza per celebrare la sua proposta a Mete“, ha affermato la Blum.

“Sono così innamorato“, ha affermato alla stampa la star 58enne annunciando il fidanzamento. “Ogni giorno sono euforico. E ogni giorno diventa sempre più sorprendente”. Prima di incontrare il suo fidanzato, Fenoli ammette che non era certo che il matrimonio fosse nel suo futuro. “Sono il re della sposa, lavoro in questo campo da 30 anni e onestamente non avrei mai pensato che sarebbe successo per me“, ha ammesso.

“Abito da sposa cercasi” è un reality americano ed incentrato sull’attività del negozio Kleinfeld Bridal a Manhattan, specializzato nella vendita di abiti da sposa. Nello show, il personale del negozio aiuta le future spose nella scelta del loro abito ideale. In onda in America dal 2007, in Italia viene trasmesso da Real Time dal 2009, e nel 2013 ha avuto uno spin off intitolato “Randy: SOS Matrimonio” che ha visto come protagonista proprio Fenoli.