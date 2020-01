Ramona Badescu, mamma per la prima volta a 51 anni

Ramona Badescu, la bella mora di origine romene ma naturalizzata italiana, lo scorso anno è diventata mamma per la prima volta a 51 anni. A raccontare la sua esperienza è lei stessa che, stando a quanto afferma, lo avrebbe fatto in modo completamente naturale, senza aver bisogno della fecondazione assistita.

Ramona racconta che, in passato, aveva congelato gli ovuli al fine di poter coronare il suo sogno della vita e stava per iniziare il percorso di fecondazione assisita quando ha scoperto che non ce ne sarebbe stato bisogno. In un’intervista rilasciata per il settimanale Diva e Donna, la Badescu, parlando dell’incontro con il suo ginecologo, avrebbe detto: “Quando sono andata per iniziare la procedura mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane“.

Una notizia tanto inaspettata quanto felice per l’ex showgirl che, successivamente, afferma: “Anche se ho 51 anni, per l’età biologica ne ho circa 32, lo dicono le analisi. Sarà che ho sempre fatto una vita sana“, ha aggiunto anche a promozione del suo stile di vita impeccabile. L’annuncio della gravidanza ha allietato anche i suoi numerosi fan che, dagli anni Novanta, la seguono affettuosamente.

Ramona Badescu è stato un personaggio di spicco della tv italiana tra gli anni Novanta ed i primi Duemila; nata in Romania e cresciuta in una famiglia benestante, si trasferisce in Italia nel 1990. Dopo aver sposato, nel 1996, un avvocato romano, la bella mora ottiene anche la cittadinanza italiana.

Nel 1994 debutta nella serie tv Le storie di Farland, successivamente compare in Incantesimo 2 e La Piovra 8. Nel 2008 si candida nella Lista Civica delle elezioni comunali di Roma, a sostegno di Gianni Alemanno, ed ottiene 54 voti; anche se non eletta, lo stesso anno viene nominata dal sindaco Consigliere per i Rapporti con la Comunità Romena.